Il Premier Conte ha parlato con i capidelegazione della maggioranza, le ultime sulla didattica in presenza

A partire dal 7 gennaio, la didattica in presenza nelle scuole potrebbe essere al 50%. A ribadirlo, riporta 'Tgcom24', sarebbe stato proprio il Premier Giuseppe Conte durante il vertice con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il Cts. Il summit odierno è stato organizzato per fare il punto sull'emergenza Covid-19 in vista della scadenza delle misure messe in atto durante le festività natalizie.