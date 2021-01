Renè Ramos, agente e fratello di Sergio Ramos, ha retwittato un post polemico nei confronti del Real Madrid, club che potrebbe salutare al termine della stagione la sua bandiera

René Ramos, fratello e agente di Sergio Ramos, attraverso il suo account Twitter ha retwittato le dure parole di Alfredo Duro, giornalista spagnolo, nei confronti del Real Madrid, club del quale il giocatore è una bandiera: “Qualcuno dovrà spiegare come e perché siamo arrivati ​​a questo punto, permettendo al tuo capitano, una delle leggende del Real Madrid, di apparire in formazioni assurde di giocatori che oggi possono firmare liberamente per qualsiasi club“.

Alguien deberá explicar cómo y por qué hemos llegado a este punto, permitiendo que tu capitán, una de las leyendas del Madrid, aparezca en absurdas alineaciones de jugadores que hoy pueden firmar libremente por cualquier club!!!!! pic.twitter.com/zoNh0m5153 — Alfredo Duro (@alfredoduro1) January 1, 2021

Parole dure quelle condivise da René Ramos che riaprono i discorsi in ottica calciomercato anche per le big di Serie A, in particolare per la Juventus di Andrea Pirlo, che da tempo ha messo nel mirino il capitano delle Merengues, grande amico di Cristiano Ronaldo.