Nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per Cagliari-Napoli mancano tre big: l’allenatore ha chiamato Cioffi della Primavera

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Cagliari di domani. Il tecnico partenopeo dovrà far fronte a diverse assenze, tra cui Mertens e Osimhen. Come anticipato da Calciomercato.it, è stato convocato il giovane Cioffi, il quale vestirà la maglia numero 58. Out anche Koulibaly.

Di seguito, la lista dei convocati del Napoli: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Petagna, Politano, Llorente, Insigne, Cioffi.