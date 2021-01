Benevento-Milan, i convocati di Pioli: recuperano in due!

Stefano Pioli potrà contare sui recuperati Samu Castillejo e Simon Kjaer per la partita contro il Benevento. Ecco i convocati

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati del suo Milan, in vista della sfida di domani contro il Benevento. I rossoneri, che torneranno in campo per la 15esima giornata di Serie A, alle 18.00 allo stadio Ciro Vigorito, recuperano Simon Kjaer e Samu Castillejo. Out Bennacer, Gabbia, Saelemaekers e Ibrahimovic, oltre allo squalificato Theo Hernandez.

Ecco l’elenco dei convocati:

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu; Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli; Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali; Colombo, Leão, Maldini, Rebić.