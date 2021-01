Domenica 3 gennaio la prima giornata di Serie A del 2021: ecco gli arbitri di tutte le partite

Non c’è tempo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Tra due giorni la Serie A torna in campo con la 15esima giornata di campionato: a gennaio non ci saranno le coppe europee e per questo tutte si potranno concentrare per migliorare la classifica. Milan e Inter dovranno provare a incrementare il vantaggio sulle altre mentre Juventus e Napoli cercheranno di rientrare in corsa.

Nella 15esima giornata in programma domenica 3 gennaio non ci sono big match, ma la sfida potenzialmente più interessante è quella tra Atalanta e Sassuolo, con i neroverdi che vogliono continuare a stare in zona Champions. Il Milan fa visita al Benevento dell’ex Inzaghi e sarà diretto da Pasqua, l’Inter riceverà il Crotone: per la sfida di ‘San Siro’ designato Aureliano. L’Aia ha reso noti tutti gli arbitri per la prima giornata del 2021, tutta in programma questa domenica:

ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00

MARESCA

FIORITO – VECCHI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI

BENEVENTO – MILAN h. 18.00

PASQUA

GIALLATINI – PAGANESSI

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO

CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00

MANGANIELLO

BACCINI – COLAROSSI

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00

ORSATO

MELI – PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO

GENOA – LAZIO h. 15.00

CALVARESE

GALETTO – PRENNA

IV: DI MARTINO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI

INTER – CROTONE h. 12.30

AURELIANO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: FABBRI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – UDINESE h. 20.45

GIACOMELLI

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: ABBATTISTA

VAR: ABISSO

AVAR: LO CICERO

PARMA – TORINO h. 15.00

DOVERI

PRETI – IMPERIALE

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: TOLFO

ROMA – SAMPDORIA h. 15.00

GUIDA

DI VUOLO – DI IORIO

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI

AVAR: CARBONE

SPEZIA – H. VERONA h. 15.00

PAIRETTO

VIVENZI – CAPALDO

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI