Milan, il report dell’allenamento di oggi per i rossoneri: ancora fuori Ibrahimovic, buone notizie per Pioli con un altro rientro

Il Milan si allena anche all’ultimo dell’anno, per preparare la gara contro il Benevento di domenica. Ancora terapie per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese dunque con ogni probabilità non ci sarà né con i campani né con la Juventus, ma rientrerà in seguito. Ci sono comunque buone notizie per Pioli.

Pienamente recuperato infatti Kjaer che tornerà al centro della difesa. Il tecnico rossonero spera inoltre di recuperare Samu Castillejo dal problema muscolare accusato contro la Lazio.