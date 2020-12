L’Inter potrebbe trovarsi di fronte a nuovi importanti novità sul fronte societario. Di seguito tutte le ultime indiscrezioni a riguardo

L’Inter sta incontrando, come moltissimi club, grandi difficoltà economiche legate alla crisi a causa del Covid-19. I nerazzurri stanno lavorando sotto diversi aspetti in società: si parte dal possibile rifinanziamento del bond che scadrà nel 2022 o dal lancio di uno nuovo. Importante novità per quanto riguarda il nuovo sponsor che ci sarà già dalla prossima stagione. Attenzione, però, soprattutto al possibile ingresso di un nuovo socio di minoranza.

Inter, Zhang tra la crisi e la possibile svolta societaria

L’Inter sarà costretta a stringere la cinghia sul mercato di gennaio, mentre Zhang cercherà di garantire stabilità finanziaria alla società. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, il passaggio da potenziali investitori a nuovi partner non sarebbe per nulla sorprendente. Attualmente Suning è affiancato da Lion Rock che detiene il 31% delle quote, ma potrebbe cederle di fronte a un’offerta di livello. E la sponda giusta potrebbe arrivare dagli USA, dove sempre più imprenditori stanno valutando il mondo del calcio come business, sbarcando nei massimi campionati europei.

Intanto, il fronte legato al nuovo sponsor principale resta caldo: non si sa ancora quale sia il nome, ma la certezza è che arriverà dalla Cina.