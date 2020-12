Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo diventerà padre: la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta

Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport‘. Il giovane classe ’99 ha confermato che l’ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta, dopo l’indiscrezione del settimanale ‘Oggi‘: “Io sono concentrato solo sul mio ritorno in campo. Però mi rendo conto che le indiscrezioni uscite sul mio conto vanno chiarite: voglio tenere privata la mia vita, ma è il momento di raccontare la mia versione e chiudere questo discorso”.

Roma, Zaniolo: “L’amore con Sara è finito, ma farò il padre”

Zaniolo si è soffermato sulla sua relazione con Sara Scaperrotta: “Non vorrei che si sporcasse un rapporto che per me è stato molto importante. La storia con Sara è finita da qualche tempo. Non andavamo più d’accordo, c’erano delle cose che non erano conciliabili con la mia vita da professionista -ha proseguito il centrocampista della Roma-, non nego di aver sognato una famiglia. Le cose sono andate in modo diverso quando lei mi ha confermato la gravidanza”. Poi la decisione di Zaniolo: “Sono stato onesto con lei e le ho detto che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, lei ha scelto di proseguire e io rispetto la sua scelta”.

Il centrocampista giallorosso prosegue: “Da padre mi assumerò ogni responsabilità. Spero che con questo terminino le voci sulla mia vita privata e si parlerà di me solo come calciatore”.