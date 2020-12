Causa Boban, il Milan conferma la volontà di ricorrere in appello per tutelare la società

Emergono novità sulla questione legata a Zvonimir Boban. La vicenda della separazione era finita addirittura in tribunale. Il club rossonero ha emanato una nota a riguardo: "In merito al recente dispositivo di sentenza del Giudice del Lavoro di Milano che ha parzialmente accolto il ricorso di Zvonimir Boban, AC Milan attende le motivazioni prima di esprimere valutazioni di merito, ma conferma la ferma volontà di ricorrere in appello per tutelare la Società, ribadendo la totale correttezza e legittimità delle proprie decisioni e azioni intraprese".