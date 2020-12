Calciomercato Milan, da Krunic al nuovo innesto: le ultime sul centrocampo

Il Milan potrebbe decidere di acquistare un nuovo centrocampista a prescindere dalla cessione di Krunic

Rade Krunic è tornato protagonista dei rumors di calciomercato, in questi ultimi giorni. Il centrocampista è finito nuovamente nel mirino del Torino, con Marco Giampaolo che vorrebbe allenarlo ma non solo. I Granata hanno mostrato interesse per l’ex Empoli così come il Genoa di Ballardini. Il calciatore non è certo incedibile per la società ma continua ad essere considerato una pedina importante da Stefano Pioli.

Nonostante le tante critiche, Krunic in questa prima parte di stagione non ha giocato poco, collezionando 19 presenze. E’ vero che molte sono stati brevi spezzoni ma il minutaggio totale è di 681 minuti.

Il Milan in estate ha rifiutato otto milioni di euro dal Friburgo e anche a gennaio la linea in casa rossonera sembra essere la stessa. Pioli apprezza la sua duttilità e vorrebbe dunque continuare a puntare su di lui. Le condizioni non ottimali di Saelemaekers, Castillejo e Bennacer potrebbero dunque regalargli altro spazio, o da mediano o nei tre dietro la punta. Il Milan – a prescindere dalla cessioni di Krunic – resta comunque vigile per un possibile innesto a centrocampo. Attenzione soprattutto al colpo proveniente dallaFrancia, dove si continua a monitorare la situazione legata a Soumare del Lille ma non solo.