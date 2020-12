Su CMIT TV parliamo dell’iniziativa di intitolare il titolo di capocannoniere della Serie A a Paolo Rossi: perché si dovrebbe fare

Intitolare il titolo di capocannoniere della Serie A a Paolo Rossi, leggendario attaccante italiano scomparso prematuramente lo scorso 9 dicembre. Su CMIT TV con Riccardo Meloni analizziamo perché sarebbe giusto dare il nome dell'eroe del Mundial '82 al trofeo per il miglior realizzatore del massimo campionato, un'iniziativa partita da Dario Ricci di Radio 24.

Non soltanto una questione di campo, per chi è stato re dei bomber praticamente in ogni competizione (Serie A, B, Coppa dei Campioni e ovviamente Mondiale) ma anche un uomo da tutti considerato una splendida persona.