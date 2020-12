Coronavirus, il bollettino del 29 dicembre: oltre 11mila contagiati

I dati del bollettino del Ministero della Salute sul coronavirus relativi al 29 dicembre: oltre 11mila contagi, 659 i morti

Il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino sul coronavirus di martedì 29 dicembre: sono 11.212 i nuovi casi di Covid in Italia, mentre le vittime sono 659 per un totale di 73.029 da inizio pandemia. In totale i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 128.740 con un rapporto con i nuovi positivi che scende all’8,7% rispetto al 12,5% di ieri.

Le persone guarite o dimesse sono state 17.044 con gli attuali positivi che scendono a 568.728, in calo di 6.493 unità rispetto a ieri. Scendono anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 2.549, 16 in meno rispetto a ieri. Scendono di 270 unità i ricoverati ordinari.