Anche il Tottenham è in corsa per Sergio Ramos. Gli Spurs, come la Juventus, monitorano la situazione legata al difensore, che non ha ancora rinnovato

Il futuro di Sergio Ramos resta tutto da scrivere. Il difensore spagnolo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: la trattativa con il Real Madrid prosegue ma la fumata bianca non è ancora arrivata. La volontà del calciatore sarebbe quella di proseguire con la maglia bianca degli spagnoli ma alle sue condizioni economiche. Molti club dunque sono in attesa di novità, pronti a mettere le mani su uno dei difensori più forti del mondo.

In prima fila c’è anche la Juventus, sempre attenta alle opportunità di mercato, così come Psg e i due club di Manchester, City e United. In Inghilterra – l’Evening Standard – riporta l’interessamento, poi, anche da parte del Tottenham. Jose Mourinho vuole un difensore e sta monitorando la situazione legata a Sergio Ramos. Sul taccuino degli Spurs, però, c’è anche il nome di Milan Skriniar. Il centrale dell’Inter piace parecchio ma in estate l’Inter ha fatto muro, chiedendo tanti soldi, 40-50 milioni di euro.