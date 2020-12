Coronavirus, bollettino 28 dicembre: 8585 contagi, 445 morti

I dati del bollettino sul coronavirus dal 28 dicembre: sono 8585 i nuovi contagi, mentre i decessi sono 445

Sono 8.585 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 68.681 tamponi analizzati: questo il dato contenuto nel bollettino del Ministero della Salute relativo alle ultime 24 ore. Purtroppo si registrano anche 445 vittime per un totale di decessi che arriva a 72.370. Buone notizie dal rapporto tra positivi e tamponi che scende al 12,49%, due punti percentuali in meno rispetto a ieri. Calano anche le terapie intensive: occupate ce ne sono 2.565, 15 in meno rispetto a ieri. Aumentano però i ricoveri ordinari: 23.932 con una crescita di 361 rispetto a ieri.

Resta il Veneto la Regione con più nuovi casi: sono 2.782 nelle ultime 24 ore. A seguire ci sono Lazio (966) e Emilia Romagna (750).