Le grandi prestazioni di Weston McKennie con la maglia della Juventus hanno catturato le attenzioni della Premier League: tutti gli scenari

La stagione della Juventus, quella dell’esordio di Andrea Pirlo in panchina, ha vissuto luci ed ombre. Un’altalena emozionale che ha visto i bianconeri travolgere il Barcellona al Camp Nou e fermarsi in campionato contro Benevento e Crotone. Per il momento, in ogni caso, il bilancio rimane negativo: se è vero che in Europa ‘Madama’ si è comportata egregiamente, in Serie A è stata ampiamente insufficiente. Anche fra gli innesti dell’ultimo mercato estivo il giudizio è rimandato: paradossalmente, quello ad aver trovato maggiore continuità di rendimento è stato quello meno pagato, cioè Weston McKennie. Le prestazioni dell’americano sono state talmente positive da aver suscitato l’interesse di diversi club di Premier League: ecco tutti gli scenari futuri.

Calciomercato Juventus, McKennie strega la Premier | Tutti gli scenari

Il primo americano nella storia della Juventus ha avuto un impatto notevole: Weston McKennie ha conquistato Pirlo con il suo dinamismo, con l’energia inesauribile e anche dimostrando un’ottima capacità di inserirsi nell’area avversaria. I bianconeri hanno già versato 4,5 milioni di euro nelle casse dello Schalke 04 per avere in prestito McKennie, ma per riscattarlo serviranno altri 18,5 milioni più eventuali bonus che potrebbero far lievitare l’operazione fino a 30 milioni di euro. In realtà, molti bonus sono di difficile raggiungimento e l’operazione complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro. La Juventus la prossima estate, poi, potrebbe trovare nel classe ’98 un possibile uomo di mercato.

La corsa dell’americano della Juventus ha catturato l’interesse dei grandi club della Premier League. In primis, ci sarebbero Manchester United, Chelsea e Tottenham: tre squadre che stanno avendo dei problemi con degli interpreti illustri del loro centrocampo. I ‘Red Devils’, infatti, si apprestano a salutare Paul Pogba, mentre ‘Blues’ e ‘Spurs’ starebbero cercando una soluzione per Jorginho e Dele Alli. La soluzione per i problemi del centrocampo di queste società britanniche, alla fine, potrebbe essere proprio Weston McKennie.