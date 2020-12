Dalla Spagna rivelano come il Real Madrid avrebbe un piano per prendere subito Haaland: scambio e doppia beffa per Juventus e Milan

Il 2020 è alle battute finali ed il mercato di gennaio si avvicina sempre di più. È questo il momento di programmare la seconda parte della stagione, quella dove si vincono i titoli e dove si tirano le somme. Juventus e Milan ci arrivano con umori totalmente opposti: i bianconeri sono in piena crisi ed i dubbi si moltiplicano a vista d’occhio, mentre i rossoneri sono primi in classifica ed il sogno scudetto sta diventando più realistico. Entrambe le società, per motivi opposti, potrebbero decidere di investire sul mercato di gennaio. Dalla Spagna, inoltre, i due club italiani vengono accomunati per un altro aspetto: entrambe potrebbero essere beffate dalle manovre estive del Real Madrid.

Calciomercato Juventus e Milan, piano Real per Haaland | Soldi e scambio con Jovic

È difficile vedere grandi acquisti nel mercato di gennaio, anche se il protagonista della sessione invernale della scorsa stagione è stato un certo Erling Haaland. Il Borussia Dortmund, infatti, lo ha prelevato dal Salisburgo anticipando la concorrenza di tutti i grandi club europei. Secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid starebbe provando a prendere il classe 2000 più ambito d’Europa nel prossimo mercato estivo. Il piano delle ‘Merengues’ per arrivare al gioiello norvegese, però, potrebbe rappresentare una doppia beffa per Juventus e Milan.

Il Real vorrebbe offrire ai tedeschi 50 milioni di euro più il cartellino di Jovic, valutato circa 30 milioni. Il Dortmund è consapevole della clausola da 75 milioni che entrerà in vigore nell’estate del 2022 e che rappresenterebbe il via libera di Haaland verso un grande club. Ecco, quindi, che l’offerta dei campioni di Spagna per l’estate del 2021 con l’inserimento di Jovic potrebbe consentire ai tedeschi di ottimizzare i profitti dalla cessione del norvegese. In quel caso, la Juventus non riuscirebbe a mettere le mani sul ‘Golden Boy’ ed il Milan potrebbe veder sfumare la possibilità di prendere Jovic a gennaio.