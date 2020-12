Si chiude la prima parte di stagione di Serie A con la 14esima giornata, ecco chi per gli utenti Twitter di Calciomercato.it ha deluso di più

Si è conclusa nella giornata di ieri la prima parte di stagione di Serie A. Un inizio di campionato dominato dalle milanesi con Milan ed Inter che tentano la fuga. Se l’approccio in campionato è certamente positivo da parte dalle compagini meneghine, non altrettanto si può dire per le altre squadre. Abbiamo chiesto agli utenti Twitter di Calciomercato.it che hanno risposto al sondaggio, chi sia il tecnico che più ha deluso in questo inizio di Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il 59,8% dei votanti ha scelto Pirlo come l’allenatore che più ha deluso in questo inizio di campionato. La Juventus è lontana 10 punti dal Milan capolista (con una gara in meno). Per il 17,9% è invece Simone Inzaghi colui che più ha deluso. La sua Lazio dista ben 13 punti dalla vetta della classifica. Il 13,4% ha scelto invece il tecnico del Napoli, Rino Gattuso. Mentre Gasperini è stato selezionato dall’8,9% degli utenti.