Stando a ‘Don Balon’ la Juventus penserebbe al ritorno di Neto tra i pali. Il Barcellona lo valuta 25 milioni di euro

La Juventus si fionda sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa di Pirlo e risalire la china dopo la deludente prima parte di campionato. Il club bianconero penserebbe anche ad un colpo tra i pali, con Buffon che potrebbe lasciare definitivamente al termine della stagione e Szczesny che non offrirebbe le necessarie garanzie come scrive la testata ‘Don Balon’.

Juventus, dalla Spagna: si pensa al ritorno di Neto tra i pali

Occhio quindi ad un possibile ritorno alla Continassa, con la dirigenza campione d’Italia che avrebbe messo nel mirino Neto per cambiare volto ai pali bianconeri. Il brasiliano ha vestito dal 2015 al 2017 la casacca della ‘Vecchia Signora’ e non sarebbe felice della sua attuale esperienza al Barcellona. La Juve avrebbe dato l’ok al suo acquisto come aggiunge il portale spagnolo, con il Barça che valuterebbe 25 milioni di euro (una cifra assurda per Neto, ndr) il cartellino dell’ex estremo difensore tra gli altri anche della Fiorentina.