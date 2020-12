Calciomercato Juventus, top player in arrivo | Lo manda Zidane

Dall’Inghilterra rivelano che la Juventus potrebbe essere il nuovo club di Isco già nel mercato di gennaio: anticipata l’Arsenal

Dopo che il 2020 si è concluso nel peggiore dei modi, la Juventus è attesa da un’inizio di gennaio dalla massima difficoltà. In quindici giorni i bianconeri sfideranno Milan, Inter e probabilmente due volte il Napoli. Una ripresa da incubo, che potrebbe permettere al club piemontese di svoltare la propria stagione oppure di affondare in acque ancora più torbide. Ecco, quindi, che la società bianconera potrebbe decidere di investire con rapidità sul mercato per mettere a disposizione di Andrea Pirlo nuove risorse già nei primi giorni di gennaio. Dall’Inghilterra, infatti, rivelano che la Juventus sarebbe vicina ad un grande colpo dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Isco subito a gennaio | Arsenal anticipata

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Star’, la Juventus sarà la prossima squadra di Isco: un matrimonio destinato a consumarsi già nel mercato di gennaio. Niente da fare, quindi, per l’Arsenal che da diversi anni corteggia il talento iberico. Il trequartista andaluso potrebbe essere l’uomo giusto per dare la svolta alla stagione dei campioni d’Italia. Isco, infatti, potrebbe legare alla perfezione centrocampo e attacco, dando maggiore imprevedibilità ed efficacia alla manovra offensiva dalla squadra di Pirlo.

Ormai non è più un mistero che Isco non rientri più nei piani di Zidane e che ha intenzione di cambiare aria il prima possibile. Dall’Inghilterra rivelano che lo spagnolo vorrebbe raggiungere una squadra ancora in corsa per la Champions League, palcoscenico a lui molto gradito, e per questo preferirebbe la Juventus all’Arsenal. Inoltre, a Torino ritroverebbe Cristiano Ronaldo con il quale aveva mostrato un grande feeling a Madrid.