Massimiliano Allegri è da tempo accostato ad Arsenal e Manchester United ma ci sarebbe un nuovo ostacolo per il toscano

Natale con il botto: il Psg ha esonerato Thomas Tuchel. Per sostituire il tecnico tedesco si è fatto spesso il nome di Massimiliano Allegri ma sembra che sia Pochettino il prescelto di Leonardo. Per l’allenatore toscano resta, al di là dell’ipotesi Inter ma ormai più per la prossima stagione, la Premier League: Arsenal e Manchester United sono le due squadre che potrebbero cambiare manager nelle prossime settimana e il tecnico italiano è nel mirino di entrambe. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per l’ex Juventus però ci sarebbe un nuovo ostacolo sulla strada che porta in Inghilterra. Si tratterebbe proprio di Tuchel che – come riporta ‘Sport Bild’ – sarebbe ora nel mirino di Red Devils e Gunners che pensano all’ormai ex Psg per dare la svolta alla loro stagione. Un’ipotesi che potrebbe rimandare il ritorno in panchina di Allegri che resta in attesa della chiamata giusta.