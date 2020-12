Il Napoli sta vivendo un momento difficile dovuto ai tanti scontri diretti persi e i tifosi vorrebbero l’esonero di Gattuso

Il Napoli ieri ha vinto la sentenza che permetterà ai partenopei di disputare la partita contro la Juventus, dopo aver recuperato il punto di penalizzazione. I ragazzi di Gattuso però hanno già perso quattro partite su tredici, quasi tutti scontri diretti con squadre che lottano per le posizioni di vertice della Serie A: Sassuolo, Milan, Inter, Lazio. In più, questa sera è arrivato un pareggio contro il Torino. Tante difficoltà affrontate dall’allenatore del Napoli in questo periodo, ma c’è chi evoca l’esonero e il ritorno di Maurizio Sarri.

Napoli, i tifosi vogliono l’addio di Gattuso e il ritorno di Sarri

I tifosi del Napoli sui social non stanno digerendo il difficile momento della propria squadra e ritengono Gennaro Gattuso non più adatto a dirigere la squadra. C’è anche chi evoca l’esonero dell’allenatore e il ritorno di Maurizio Sarri, che i partenopei li ha già allenati prima di passare al Chelsea e poi alla Juventus. Di seguito, alcuni tweet.

Non si può pensare di rinnovare il contratto ad un allenatore che sta rovinando una squadra piena di buoni giocatori. Non riusciamo più a tirare in porta, ma ve le ricordate le partite con Sarri?! #gattusoout — peppe addeo (@peppe_addeo) December 23, 2020

Intanto, c’è chi rivorrebbe Sarri come sostituto di Gattuso.