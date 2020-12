Milan-Lazio, Maldini: “Bello sentirci leader” | Rivelazione su Gomez

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Lazio, Paolo Maldini ha parlato del mercato: “Gomez? Non abbiamo bisogno in quel reparto”

I rossoneri, primi della classe, questa sera ospitano al ‘Meazza’ la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti sono reduci dalla convincente vittoria contro il Napoli e vogliono riuscire a stupire anche contro il Milan. Prima del fischio d’inizio, Paolo Maldini si è soffermato davanti ai microfoni di ‘Dazn’, parlando del momento che sta vivendo il club meneghino e del mercato di gennaio.

LAZIO – “Ogni tre giorni è un nuovo test, noi non dobbiamo distogliere la concentrazione sul nostro obiettivo che è entrare in Champions League. Sentirci leader è una bella sensazione, poi però tutti ti affrontano come leader”

GOMEZ – “È un giocatore dell’Atalanta e siamo coperti in quel ruolo. Non abbiamo necessità in quel ruolo. Sarebbe brutto parlare ora di un giocatore che sta vivendo un momento delicato e che a quanto sappiamo non è sul mercato”