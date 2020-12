Marco Asensio potrebbe sbarcare in Italia. Il Real Madrid vorrebbe cedere il calciatore per arrivare a Fabian Ruiz

E’ danni anni che il nome di Marco Asensio viene accostato al campionato italiano. E’ stata soprattutto la Juventus la squadra che ha mostrato maggiore interesse per lo spagnolo classe 1996 del Real Madrid. Stando alle ultime notizie riportate da ‘Diario Gol’, nel futuro del calciatore potrebbe esserci sì la Serie A ma non il club bianconero, che rischia di subire la seconda beffa in due giorni, e nemmeno l’Inter accostata più di recente al calciatore.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz per l’obiettivo della Juventus

Florentino Perez – si legge sul portale – avrebbe intenzione di portare nella Capitale Fabian Ruiz, offrendo al Napoli il cartellino di Asensio. La trattativa non sarebbe ancora decollata però, per via del classe 1996, poco propenso a lasciare il Real. Il trasferimento in azzurro sarebbe, infatti, visto come un passo indietro nella sua carriera. I blancos sperano che Asensio cambi idea così da poter accogliere un giocatore, che piace da tempo. Dopo la sentenza che ha imposto di rigiocare Juventus-Napoli, togliendo il 3-0 a tavolino per i bianconeri, De Laurentiis potrebbe così beffare di nuovo Agnelli.