Juventus-Fiorentina, Rabiot sostituito: la scelta di Pirlo

La Juventus, con Rabiot out per squalifica, ha deciso di inserire in distinta Arthur per il match contro la Fiorentina

Dopo la decisione del Coni di far giocare Juventus-Napoli, il club bianconero ha dovuto far a meno di Adrien Rabiot, chiamato a scontare un turno di squalifica. La Vecchia Signora ha così deciso di inserire in distinta Arthur, che è dunque a disposizione di Andrea Pirlo per la partita di stasera contro la Fiorentina.