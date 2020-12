Coronavirus, via libera dell’Ema al vaccino Pfizer-BioNTech

Nella giornata di oggi l’Ema ha preso una decisione ufficiale sul vaccino anti Covid-9 prodotto da Pfizer-BioNtech: tutti i dettagli

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) si è riunita oggi ad Amsterdam per valutare l’approvazione del vaccino contro il ‘Coronavirus’ prodotto da BioNTech e Pfizer. Un passaggio molto importante questo, perché il via libera dell’Ema permetterà di inoculare il vaccino nei 27 Paesi dell’Unione Europea. L’Agenzia aveva fissato il summit per decidere sul via libera al vaccino al 29 dicembre, ma a seguito dell’urgenza pressante che stanno vivendo i vari Paesi europei, è stato anticipato l’incontro ad oggi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La Gran Bretagna, il Canada e gli Stati Uniti avevano già autorizzato l’utilizzo del vaccino secondo delle disposizioni d’urgenza. BioNTech e Pfizer hanno offerto all’UE 400 milioni di dosi del vaccino, ma la commissione ha scelto di acquistarne solamente 200 milioni per il momento, con un’opzione per altri 100 milioni. L’Ema ha dato oggi il via libera al vaccino e, quindi, dal 27 dicembre potrà partire la campagna vaccinale in tutta Europa.