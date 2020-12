Genoa, UFFICIALE: Ballardini è il nuovo allenatore

Il Genoa, dopo aver esonerato Maran, ha annunciato ufficialmente di aver affidato la panchina a Davide Ballardini

La notizia era nell'aria ormai da tempo, soprattutto dopo l'esonero di Rolando Maran, ma ora è ufficiale. Il Genoa ha deciso di affidare la panchina a Davide Ballardini, che quindi ritorna in rossoblù per la quarta volta nella sua carriera. Il tecnico ed il presidente Preziosi hanno deciso di superare le frizioni che avevano portato all'ultimo addio, mettendo al primo posto il bene del club ligure.