Alex Zanardi, nuovo aggiornamento: fa ok con il pollice e guarda la moglie

Zanardi sta lentamente recuperando le funzioni vitali. L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Alex Zanardi. Il ‘Corriere della Sera’ ha pubblicato un aggiornamento sullo stato di salute del campione protagonista del gravissimo incidente in handbike: l’ex pilota vede e sente e stringe anche la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Dei primi significativi passi in avanti nell’ennesima lotta della sua vita: Zanardi sta lentamente recuperando le funzioni vitali e continua a combattere. Il prossimo passo, riferisce il quotidiano, a cui i medici danno molta importanza, sarà quello di riuscire a tirare fuori la lingua. Forza Alex!