Impegnato col recupero fisico dopo il brutto infortunio, Nicolò Zaniolo si è concesso una passeggiata quest’oggi a Roma

Tempo di regali di Natale anche per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma è stato avvistato in mattinata nel centro della Capitale, tra via condotti e Piazza di Spagna, insieme alla madre. Il giallorosso si è concesso ai selfie di alcuni tifosi, che lo hanno riconosciuto.