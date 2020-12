Inter-Spezia, voti e tabellino del primo tempo

Le pagelle ed il tabellino della prima frazione della partita di San Siro tra Inter e Spezia valida per la tredicesima giornata di Serie A

Va in scena allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro va in scena la partita tra Inter e Spezia. La squadra di Antonio Conte cerca di dare continuità alle cinque vittorie consecutive in Serie A, ma trova di fronte a sé una squadra di Italiano molto organizzata. Infatti in questi primi 45 minuti la squadra è molto bloccata ed i nerazzurri faticano a trovare spazi. Solo due le occasioni nella prima frazione, sprecate però da Young e Lukaku. Servirà più cattiveria all’Inter per portare a casa i tre punti oggi.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 6

De Vrij 6

A. Bastoni 6

Hakimi 5.5

Barella 5.5

Brozovic 5

Gagliardini 5

Young 6.5

Lukaku 5.5

L. Martinez 5.5

All. Conte 6

SPEZIA

Provedel 6.5

Vignali 6

Ismajli 6.5

Terzi 6.5

S. Bastoni 6

Deiola 5.5

Ricci 6

Mora 5.5

Acampora 6.5

Nzola 6

Gyasi 6

All. Italiano 6

Arbitro: Fabbri 6

TABELLINO

INTER-SPEZIA 0-0 (risultato parziale)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Kolarov, Vidal, Eriksen, Perisic, Sensi. All. Conte

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Terzi, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Mora; Acampora, Nzola, Gyasi. A disposizione: Krapikas, Ferrer, Erlic, Marchizza, Agoume, Agudelo, Bartolomei, Estevez, Maggiore, Mastinu, Farias, Piccoli. All. Italiano

Arbitro: Michael Fabbri

Var: Paolo Valeri

Ammoniti: 18′ Brozovic, 41′ Nzola, 43′ Terzi

Espulsi:

Marcatori: