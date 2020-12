Sassuolo-Milan mette di fronte la sesta e la prima forza del campionato, Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Reduci entrambi da un pareggio, Sassuolo e Milan si sfidano al ‘Mapei Stadium’ nella tredicesima giornata di Serie A. Il nuovo infortunio di Ibrahimovic rappresenta un problema in più per Stefano Pioli che, tuttavia, può consolarsi con l’assenza tra i neroverdi dello squalifcato Locatelli. Dopo due pareggi consecutivi, i rossoneri hanno bisogno dei tre punti per evitare il sorpasso dell’Inter, che giocherà in contemporanea contro lo Spezia. Scavalcati dalla Roma al terzo posto, i padroni di casa cercano la vittoria per superare momentaneamente i giallorossi, in campo alle 18 in casa dell’Atalanta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, M.Lopez; Berardi, Traore, Djuricic; Defrel. All. De Zerbi

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao. All. Pioli.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 28, Inter 27, Juventus** 27, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona** 20, Atalanta* 18, Lazio 18, Sampdoria** 17, Bologna** 15, Udinese* 14 e Cagliari 14, Parma** 12, Benevento 12, Spezia e Fiorentina** 11, Genoa e Torino** 7, Crotone** 6.

*Una partita in meno

**Una partita in più