La Roma va al riposo in vantaggio sull’Atalanta. Dopo i primi 45 minuti decide il gol di Dzeko, che approfitta di una difesa nerazzurra completamente immobile, soprattutto Romero. I giallorossi fanno male in contropiede, prendono un palo con Spinazzola (Gollini spericolato) e vanno vicini al raddoppio con Pellegrini su punizione. L’Atalanta sbaglia tantissimo, Gosens e Hateboer non sono in grande giornata, i centrocampisti fanno confusione con il pallone tra i piedi e sbattono contro l’ottima difesa della Roma.

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 5,5

Romero 5

Djimsiti 5,5

Hateboer 5,5

de Roon 6

Freuler 5,5

Gosens 5,5

Pessina 5

Malinovskyi 6

Zapata 6

Allenatore: Gian Piero Gasperini 5,5

ROMA

Mirante 6

Mancini 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Pellegrini 6

Veretout 6

Spinazzola 6

Pedro 6

Mkhitaryan 6,5

Dzeko 6,5

Allenatore: Paulo Fonseca 6,5

Arbitro: Di Bello 6

IL TABELLINO

Atalanta-Roma 0-1

Marcatori: 3′ Dzeko

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Palomino, Sutalo, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Muriel, Lammers, Diallo, Ilicic.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Pau Lopez, Kumbulla, Fazio, Jesus, Peres, Calafiori, Santon, Cristante, Villar, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca

Ammoniti: Pellegrini (R)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Longo e Cecconi

IV Uomo: Ayroldi

Var: Irrati

AVar: Tolfo