Lionel Messi ha eguagliato il record di Pelé del maggior numero di gol segnati con una sola maglia, 643

Oggi alle 16:15 al Camp Nou è andata in scena la partita tra Barcellona e Valencia. Il risultato finale è stato un pareggio per 2-2, che serve a poco a entrambe le squadre. Tuttavia, sul finire del primo tempo, ha segnato Lionel Messi, trovando il gol del momentaneo 1-1. Non è una novità, certo, però per ‘La Pulce‘ argentina si tratta della 643^ rete con la maglia del Barcellona. Il primato, quello del maggior numero di gol segnati con un singolo club, apparteneva al solo Pelé.

O Rey, infatti, aveva segnato lo stesso numero di gol con la maglia del Santos. La prossima settimana Messi potrà battere definitivamente questo record contro il Valladolid. L’argentino sembrava in procinto di lasciare il Barcellona nella scorsa sessione di mercato, ma questa stagione probabilmente batterà anche il record di Xavi, che attualmente è primo nella classifica delle presenze con la maglia blaugrana con 767 gettoni. Messi è a quota 747.