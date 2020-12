Dove Andrà A Giocare Il PAPU Gomez!

#Calciomercato #Gomez #Atalanta



Calciomercato, Papu Gomez in Serie A: le Possibili Destinazioni!



Insieme ad Augusto Ciardi e al nostro Daniele Trecca, analizziamo il possibile futuro del 'Papu' Gomez. Il capitano dell'Atalanta, in rottura con Gasperini, potrebbe lasciare Bergamo già a gennaio: ecco le possibili destinazioni in Serie A. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato!



🔔 Iscriviti al nostro canale: https://bit.ly/30bNNx9



‼️ Esclusive, approfondimenti e ultime news di calciomercato in diretta 24 ore su 24!



SEGUI CALCIOMERCATO.IT SU:



Sito: www.calciomercato.it

Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw

Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih

Instagram: https://bit.ly/32i01Y4