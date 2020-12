Serie A, 13^ giornata: le partite su DAZN e come vederle

Serie A, la programmazione della 13^ giornata di DAZN: come vedere le partite in esclusiva sulla piattaforma

Manca poco all’inizio della 13^ giornata di Serie A, la penultima prima di Natale. L’ultimo turno ha visto trionfare l’Inter sul Napoli, mentre sono arrivati solo dei pareggi per Milan e Juventus. Delle dieci partite del campionato, DAZN ne trasmetterà tre in esclusiva. Ecco i dettagli.

La prima delle tre andrà in scena domani sera al Tardini, dove si sfideranno Parma e Juventus. Pirlo vuole dare continuità fuori casa dopo la vittoria di Marassi contro il Genoa per 1-3 e ripartire subito dopo il pareggio casalingo con l’Atalanta. Su DAZN ci sarà anche l’anticipo delle 12:30 di domenica, fra Torino e Bologna. Ultima, ma non per importanza, Cagliari-Udinese in programma domenica alle 15:00.