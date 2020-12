E’ appena arrivato un clamoroso annuncio relativo il cambio di proprietà del Lille in Ligue 1. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e i dettagli

La notizia che arriva in questi minuti dalla Francia è assolutamente clamoroso. Già negli scorsi giorni si parlava di grandi difficoltà economiche per il Club Lille, con il fondo Elliott che effettuati prestiti alla società dubbioso sulla forza della società di riuscire a ripagare il debito. Ora arrivano novità decisive sul cambio di proprietà. Di seguito tutti gli ultimi dettagli.

Come riporta ‘Le Parisien’, infatti, il Lille è ormai stato venduto. In particolare, il consiglio di amministrazione della società di Ligue 1 ha approvato venerdì pomeriggio il cambio di proprietà. Gérard Lopez lascia il club, mentre Olivier Létang viene nominato Presidente. Lopez, alla guida della società dal 2017 lascia il posto alla Callisto Sporting, di proprietà del fondo di investimento Merlyn Partners. E’ annunciato inoltre che i nuovi proprietari avrebbero inizialmente iniettato liquidità nel club per un importo stimato in 50 milioni di euro. Come abbiamo annunciato, dovrebbero anche farsi carico del debito del club che ammonta a poco meno di 200 milioni di euro.