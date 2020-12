Coronavirus, arriva l’annuncio della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen: le vaccinazioni inizieranno il 27 dicembre

Annuncio estremamente importante che arriva dalla presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. Con un post sul proprio profilo Twitter, ha comunicato che le prime vaccinazioni in Europa contro il coronavirus inizieranno dal 27 dicembre.

Per la precisione, i giorni chiave saranno il 27, 28 e 29 dicembre per il primo ciclo di vaccini in tutto il continente. Una notizia accolta positivamente dal ministro della Salute italiano, Roberto Speranza, che sempre su Twitter scrive: “Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l’Italia e per l’Europa. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con l’inizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta”.

