Brutto infortunio per Andres Iniesta che è stato operato a Barcellona per uno strappo muscolare alla gamba destra: i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per Andres Iniesta. L’ex campione del Barcellona, ora al Vissel Kobe ha rimediato un brutto infortunio muscolare a margine della sfida valida per i quarti di finale della Champions League asiatica all’Al Janoub Stadium contro il Suwon Samsung. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio Gabbia: confermata la lesione

LEGGI ANCHE >>> Milan, infortunio Ibrahimovic | Arriva il nuovo verdetto

A rendere noti i lunghi tempi di recupero ci ha pensato lo stesso club giapponese che sul proprio sito ha fatto sapere che dopo aver subito un’operazione a Barcellona: “È stato fissato un calendario di 4 mesi per il periodo di recupero”.