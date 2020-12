Spezia-Bologna mette di fronte due squadre reduci da una sonora batosta, Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale

Cancellare le pesanti sconfitte contro Crotone e Roma per scacciare immediatamente gli incubi. E’ questo l’obiettivo principale di Spezia e Bologna che questa sera si affronteranno nella dodicesima giornata di Serie A. Reduci da due sconfitte consecutive, i padroni di casa non vincono dal settimo turno, quando hanno sconfitto il Benevento per 3-0. Non se la passa certo meglio la squadra di Sinisa Mihajlovic, anche se prima delle due sconfitte contro Inter e giallorossi aveva centrato due vittorie consecutive. In caso di successo, i ragazzi di Italiano si porterebbero a 13 punti, scavalcando di un punto proprio i felsinei. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Spezia-Bologna

Spezia (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Chabot, Erlic, Marchizza; Maggiore, Agoume, Estevez; Agudelo, Gyasi, Nzola. Allenatore: Italiano

Bologna (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Soriano, Dominguez; Vignato, Palacio, Barrow. Allenatore: Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A:

Milan 27 punti; Inter e Juventus* 24; Napoli 23; Sassuolo 22; Roma 21; Verona 19; Lazio* e Atalanta 18; Udinese 14; Cagliari, Bologna e Benevento* 12; Sampdoria e Parma 11; Spezia 10; Fiorentina 9; Torino, Genoa e Crotone* 6.

* una partita in più

** una partita in meno