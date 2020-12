DIRETTA Serie A, Juventus-Atalanta 1-0: super gol di Chiesa! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e Gasperini in tempo reale

La Juventus riceve l’Atalanta in una sfida dal sapore Champions valida come terzo anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Pirlo vogliono aprire un ciclo e centrare la terza vittoria di fila che li proietterebbe al secondo posto in classifica in attesa delle gare in serata. I nerazzurri di Gasperini sognano di tornare ad espugnare Torino dopo oltre 30 anni per riavvicinarsi alla zona Champions. Calciomercato.it vi offre il big match dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; de Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Arthur, Bentancur; Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino; Romero, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA:

Milan 27 punti; Inter 24; Napoli e Juventus 23; Sassuolo 22; Roma 21; Verona 19; Lazio* 18; Atalanta** 17; Udinese 14; Cagliari, Bologna e Benevento* 12; Sampdoria e Parma 11; Spezia 10; Fiorentina 9; Torino, Genoa e Crotone* 6.

* una partita in più

** una partita in meno