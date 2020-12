DIRETTA Serie A, Fiorentina-Sassuolo 1-1: al 35′ pareggio di Vlahovic su rigore – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Franchi’ tra le squadre di Prandelli e De Zerbi in tempo reale

La Fiorentina affronta il Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i viola del pericolante Prandelli cercano una vittoria per scacciare la crisi e allontanarsi dalla zona calda della classifica. Dall’altra i neroverdi di De Zerbi vogliono continuare a stupire e conquistare tre punti per restare attaccati al treno Champions. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Franchi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-SASSUOLO

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Bonaventura, Amrabat,, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Obiang, Locatelli, Traore; Berardi, Raspadori, Boga. All. De Zerbi

CLASSIFICA:

Milan 27 punti; Inter e Juventus* 24; Napoli 23; Sassuolo 22; Roma 21; Verona 19; Lazio* e Atalanta 18; Udinese 14; Cagliari, Bologna e Benevento* 12; Sampdoria e Parma 11; Spezia 10; Fiorentina 9; Torino, Genoa e Crotone* 6.

* una partita in più

** una partita in meno