Calciomercato, UFFICIALE: esonero in Premier League!

Non basta il pareggio con il Manchester City di Guardiola a Slaven Bilic. È ufficiale l’esonero da parte del West Bromwich

7 punti in 13 giornate, con una sola vittoria ottenuta. Il West Bromwich esonera ufficialmente Slaven Bilic nonostante il pareggio di ieri sera contro il Manchester City di Guardiola. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il sorprendente risultato dell’Etihad non basta all’allenatore croato per salvare la panchina. Il club, infatti, è attualmente penultimo in Premier League. Il nome in pole per la sostituzione di Bilic è quello di Sam Allardyce.