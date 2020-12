Calciomercato Torino, un giocatore verso Crotone

Torino, Edera non ha spazio e piace al Crotone: il giocatore è pronto a dire sì al trasferimento in Calabria

Poco spazio nel corso di questa stagione, Simone Edera sembra destinato comunque a non trovarne con la maglia del Torino. Il giovane esterno offensivo è fuori dai piani di Marco Giampaolo, ma anche in caso di un possibile arrivo di un nuovo tecnico, non sembra destinato a giocare con frequenza.

Ecco allora che, come sottolinea ‘Tuttosport’, il ragazzo sarebbe pronto a lasciare Torino a gennaio, anche in prestito. La squadra maggiormente interessata a lui potrebbe essere il Crotone, che già in passato ha mostrato interesse. Il giocatore sarebbe già pronto ad accettare il trasferimento: resterà da vedere se il tutto si concretizzerà.