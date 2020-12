YouTube e Google down: servizi non raggiungibili | Cosa è successo

YouTube e diversi servizi Google erano down: i servizi risultavano non raggiungibili. Ecco cosa è accaduto nella mattinata di oggi

Diverse piattaforme nella mattina di oggi non sono accessibili da parte degli utenti, causando disagi non indifferenti. La notizia è diventata virale in pochi minuti sui social network, dove molte persone hanno commentato con ironia e allo stesso tempo con una nota di stupore l’inaspettato disservizio. Scopriamo cosa è successo.

YouTube e Google down: cosa è accaduto nella mattinata di oggi

La maggior parte delle piattaforme che offrono servizi di streaming nel mondo del web attualmente non sono state raggiungibili. Stiamo parlando di YouTube, del servizio di posta Gmail e della piattaforma che si utilizza per effettuare videochiamate come Google Meet.

Fin da metà mattinata, le segnalazioni di disservizi sono impazzate su tutti i social network e tutti gli utenti hanno iniziato a condividere e a commentare quanto stava accadendo. Quando si provava ad accedere alla piattaforma di YouTube, ad esempio, gli utenti visualizzavano la scritta “Something went wrong”, in italiano “Qualcosa è andato storto”. I servizi sono appena tornati disponibili, proprio in questi minuti.