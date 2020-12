SONDAGGIO CM.IT – Scudetto, la favorita è l’Inter!

Lotta scudetto apertissima, il borsino della Serie A nel sondaggio di Calciomercato.it su Twitter: la favorita è l’Inter

Giornata importante ieri per il campionato, con la classifica che in vetta si accorcia. Il Milan resta imbattuto ma perde due punti nei confronti delle concorrenti dirette per lo scudetto. Vincono Inter, Juventus, Napoli, Roma, la lotta per il titolo quest’anno si annuncia apertissima rispetto alle ultime stagioni.

Calciomercato.it chiede ai suoi utenti su Twitter chi è la favorita per diventare campione d’Italia. L’eliminazione dalla Champions fa pendere i pronostici sull’Inter (37,7%), seguono la Juventus (27,9%) e il Milan (26,2%). Chances limitate invece per altre cosiddette outsider (8,2%).