Calciomercato Milan, Ibra infinito: l’annuncio di Raiola!

Secondo Mino Raiola, Zlatan Ibrahimovic potrebbe proseguire a giocare altri cinque anni. Le dichiarazioni dell’agente al Golden Boy 2020

Mino Raiola torna a parlare di Zlatan Ibrahimovic. Il noto agente – intervenuto a margine del Gala del Golden Boy 2020 – si è soffermato sul futuro dello svedese del Milan. L’italiano-olandese è pronto a scommettere sul fatto che il classe 1981 giocherà ancora per molto tempo: “Ho visto dei giocatori stanchi, Ibrahimovic no – riporta Tuttosport.com -. Uno che recupera così da un infortunio non si può fermare, per me può giocare facilmente ancora cinque anni“.

NO ALL’AMERICA – “Mi pento solo del fatto che sia andato in America – prosegue Raiola – è davvero stato tempo sprecato. Poi lo faremo presidente dell’Uefa o di qualche squadra per cambiare un po’ il mondo.”