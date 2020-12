Psg-Lione, infortunio Neymar: fuori in lacrime e in barella

Brutto infortunio per Neymar nel finale di Psg-Lione: duro intervento di Mendes e il brasiliano esce in barella ed in lacrime

Ancora un infortunio per Neymar che rischia un lungo stop. Non fanno presagire nulla di buono le immagini che arrivano dal Parco dei Principi dove il Lione ha battuto il Psg 1-0. Nei minuti di recupero, il brasiliano è stato vittima di un brutto intervento da parte di Thiago Mendes che entra a forbice sull’attaccante avversario. Neymar si accascia subito a terra molto dolorante e non riesce a riprendere il gioco: il brasiliano è accompagnato fuori dal campo in barella ed esce in lacrime. L’arbitro, richiamato al Var, espelle il centrocampista del Lione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Resta ora da valutare l’entità dell’infortunio di Neymar che negli ultimi due anni è stato costretto più volte a fermarsi ai box anche per lungo tempo.