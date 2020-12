Juventus, ESCLUSIVO Cagni a CMIT TV: “Pirlo o Sarri? Scelgo lui”

Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, mister Luigi Cagni ha rivelato: “Pirlo è un passo avanti rispetto a Sarri per la Juventus”

Dopo la vittoria della Juventus sul campo del Genoa, grazie alla doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo e la rete ritrovata di Paulo Dybala, mister Luigi Cagni è intervenuto alla ‘CMIT TV’ per commentare il match. L’ex allenatore di Genoa ed Empoli, fra le altre, ha parlato anche della scelta della dirigenza bianconera di affidare la panchina a Pirlo in estate. “Un miglioramento rispetto a Sarri? Secondo me si, perché a me non sono mai piaciuti gli allenatori che credono che sono gli schemi a far vincere le partite e non i giocatori”.

Juventus, Gigi Cagni in ESCLUSIVA: “Pirlo già meglio di Sarri”

Mister Gigi Cagni, in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, ha analizzato il momento della Juventus ed ha criticato quei tecnici troppo concentrati sulla tattica. “Questa è la mentalità di allenatori come Sarri, mentre secondo me il calcio è semplice: sono i giocatori che vincono le partite e la bravura degli allenatori è mettere i giocatori in posizioni dove rendono di più, lo schema poi viene da solo”. L’ex tecnico dell’Empoli vuole meno fronzoli e più risultati, con i giocatori sempre al centro del progetto. Ecco perché secondo Gigi Cagni i bianconeri hanno fatto bene ad esonerare Sarri in favore di Andrea Pirlo.