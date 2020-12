Genoa-Juventus, Dybala flop nel primo tempo: tifosi ‘spazientiti’ sui social

Nel primo tempo fra Genoa e Juventus Dybala è stato fra i peggiori in campo: tifosi in ‘rivolta’ sui social

Dopo le vittorie di Inter, Napoli e Roma, la Juventus è impegnata con la trasferta contro il Genoa. Nel primo tempo al ‘Ferraris’ i bianconeri hanno trovato molte più difficoltà del previsto, con i liguri chiusi e molto attenti a non concedere spazi alla compagine di Pirlo. Uno dei peggiori in campo, anche in questo caso, è stato Paulo Dybala. Su ‘Twitter’ i tifosi della Juventus hanno espresso tutto il loro disappunto per la prima frazione di gara disputata dal numero ’10’. Ecco alcuni dei ‘tweet’ dei tifosi bianconeri indirizzati a Dybala.

A.A.A cercasi in regione Liguria l’ eletto di Laguna Larga.#Dybala cerca di svegliarti in fretta. #GenoaJuve#jvtblive — Mattiaaaa (@CapitanMatty) December 13, 2020

#GenoaJuve Mossa a sorpresa del Genoa che schiera Dybala libero…almeno per i primi 20 minuti impeccabile — MarcelloFontana (@marcellofo67) December 13, 2020

Dybala solita zavorra. Personalità zero — Gianfry64 (@Gianfry64) December 13, 2020

#Dybala irriconoscibile #Rabiot non ne azzecca una, quindi giochiamo in 2 in meno. La mancanza di #Morata davanti è evidente come è evidente che in partite come queste dove ti serve una prima punta siamo un pó monchi. #GenoaJuventus #finoallafine — Gianpax (@Gianpax1) December 13, 2020

#Dybala o si sveglia o va tolto. In 10 non possiamo giocare. Penso, e ne sono convinto, che il 10 debba giocare con una punta, #Morata. Altrimenti non funziona — _matteof11 (@matteof111) December 13, 2020

#Dybala non è nelle condizioni di giocare dignitosamente.

Fuoriclasse non lo è, sicchè se non sta in piedi meglio buttarlo nell’umido, al momento #GenoaJuve — Francesco Montesanto (@framontesanto84) December 13, 2020

Potrai anche segnare oggi ma tu non meriti la 10 #Dybala #GenoaJuve — Paolo Paladino (@PaladinoPaolo) December 13, 2020