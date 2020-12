Milan-Parma chiude l’undicesima giornata di Serie A e Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale

Il Milan capolista chiuderà l’undicesima giornata di campionato ospitando il Parma a San Siro. Galvanizzati dall’approdo ai sedicesimi di finale di Europa League come testa di serie, i rossoneri non potranno contare ancora su Ibrahimovic e Kjaer, ma mister Pioli ha ricevuto buone indicazioni dalla squadra anche senza di loro. In casa gialloblu, c’è voglia di dare continuità ai tre risultati utili consecutivi tra Serie A e Coppa Italia, anche se lo 0-0 casalingo contro il Benevento ha lasciato l’amaro in bocca. Liverani dovrà lottare anche contro la tradizione, visto che l’ultima vittoria ducale in casa rossonera risale al marzo 2014. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Milan-Parma

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Brahim, Calhanoglu; Rebic. All.: Pioli.

Parma (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All. Liverani.

CLASSIFICA SERIE A: