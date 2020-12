Cagliari-Inter, Marotta: “Eriksen? Giusto che l’allenatore decida”

Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato del momento della squadra nerazzurra e delle ultime su Antonio Conte

Intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, Beppe Marotta, ha parlato dell’incontro post eliminazione dalla Champions: “Momento di consuetudine, indipendentemente dalla sconfitta e dalla vittoria. Si è analizzata la situazione, ma con visione sempre ottimistica”.

Su Eriksen: “E’ un giocatore che fa parte della nostra rosa, è a disposizione con grande professionalità, ma è giusto che l’allenatore decida chi schierare. Ad esempio oggi gioca”.

Sull’operato di Conte: “Devo dire che questo è un ciclo iniziato l’anno scorso, tutto è migliorabile, c’è la delusione per la Champions, ma è un’amarezza per tutti noi, all’interno e per i tifosi. Dobbiamo per forza migliorarci, ma dico che questo ciclo è finito parzialmente lo scorso anno con la finale in Europa League, questa stagione abbiamo ancora due competizioni da poterci giocare”.

Sul mercato:”In questo anno e mezzo c’è stato un lavoro molto importante, dobbiamo continuare ancora, la delusione è accompagnata dall’autocritica, che ci dà dei margini di miglioramento”.